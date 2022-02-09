Грызлов: Учения России и Беларуси соответствуют международным нормам

Совместные учения военнослужащих России и Беларуси проходят в соответствии с установленными международными нормами. Об этом заявил российский посол Борис Грызлов.

"Хочу сразу обратить внимание, что есть некая планка по количеству участников учений и по количеству вооружений, - заявил Грызлов во время выступления на канале "Россия 24". - Эта планка не превышена, и поэтому беспокоиться тут не о чем".

Глава российской дипмиссии указал на тот факт, что в это же время представители НАТО стянули в Польшу "тысячи" своих военнослужащих. Ранее в Беларуси началась проверка сил реагирования Союзного государства. Первый этап предполагает создание группировки войск, второй этап - проведение совместных учений военнослужащих Беларуси и России.