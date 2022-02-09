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09.02.2022 14:01
Рубрика: Легковые авто

Hyundai захватит сегмент электромобилей в Японии, пока Toyota спит

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Hyundai объявила о своём возвращении на рынок Японии, который корейский автопроизводитель покинул в 2009 году. Теперь ставка сделана на экомашины.

Фото: Пресс-служба Kia.
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Компания заявила о смене названия с Hyundai Motors Japan на Hyundai Mobility Japan, что, по словам концерна, является отражением цели компании - поставки интеллектуальных средств мобильности.

Первыми моделями Hyundai, которые поступят в продажу в Японии, станут электрический хэтчбек Ioniq 5 и кроссовер Nexo на водородных топливных элементах. Полномасштабные поставки планируют начать в июле.

"У нас пока нет какой-то конкретной цели по продажам", - отметил Сигеаки Като, генеральный директор Hyundai Mobility Japan.

Кроме офлайн-продаж компания планирует развивать сервисы по дистанционной покупке машин в Японии, которые предполагают полный функционал: от конфигурации желаемой комплектации до доставки. Также Hyundai планирует популяризировать свои авто через сервисы совместного использования автомобилей.

В настоящее время по дорогам Японии ездит всего около 600 автомобилей Hyundai, сказал в видеообращении Чжэ Хун Чжан, президент Hyundai Motor Company, добавив, что компания очень сожалеет, что покинула японский рынок 13 лет назад.

Местный автомобильный гигант - компания Toyota - только-только включилась в гонку электрификации модельной линейки.

Фото: Пресс-служба Hyundai.
#Hyundai