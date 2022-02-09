355 лет назад, в 1667 году, в небольшой деревне Андрусово между Русским царством и Речью Посполитой было подписано мирное соглашение. Оно не только завершило войну, но и оставило за Россией важнейшие земли.

Андрусово существует и сейчас - по данным на 2007 год в деревне проживало 19 человек. Сейчас, очевидно, меньше. Сельское население сокращается, в том числе, на Смоленщине.

В XVII веке Русское царство и Речь Посполитая делили земли, и территорию Смоленщины в том числе, несколько раз. Например, в 1634 году близ смоленского села Семлево на берегу реки Поляновки заключили Поляновский мир. Он был весьма невыгоден для Руси, ведь по нему уже в 40 верстах западнее Вязьмы начинались польские владения.

Одна из деревень в Вяземском районе с тех пор носит название Зарубежье. В 2018-м "Родина" публиковала репортаж из Зарубежья, в котором единственный местный житель рассказывал, чем оно живет, русское Зарубежье.

Поляновский мир завершил русско-польскую войну 1632 - 1634 годов. России необходимо было остановить боевые действия и добиться вывода польских войск. Этого удалось добиться, но за Речью Посполитой оставались и Чернигов, и Смоленск, и даже Дорогобуж.

Фактически Русь и Речь Посполитая оставались в состоянии войны. Следующая война официально длилась 13 лет - с 1654 по 1667 год. И именно ее завершал Андрусовский мир. В отличие от Поляновского, Русское царство закрепляло за собой земли, захваченные поляками в 1609 - 1611 годах. России переходили не только Дорогобуж со Смоленском, но и черниговские, стародубские земли, левобережная Украина с Киевом, а также Запорожье.

Изначально стороны договаривались, что Киев отходит к России на два года, до 1669 года, но город удалось сохранить за собой и позже, заплатив полякам 146 тысяч рублей.

Перемирие в Андрусове, где в память о нем установлен камень-валун, не разрешило всех вопросов, но стало важной вехой в объединении Великой, Малой и Белой Руси. А условия Андрусовского мира стали основой для так называемого "Вечного мира", который Русское царство и Речь Посполитая подписали в Москве в 1686 году.