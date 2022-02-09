Какие известные картины разобрали на NFT-токены

Новости

Большинство компаний перевели людей на гибридный формат работы 12:30
Рэпера Моргенштерна обвинили в пропаганде наркотиков 12:29
В Петербурге задержали шестерых сотрудников коммунальных служб 12:28
Союз потребителей РФ предлагает увеличить гарантийный срок товаров 12:27
В Калуге владелец разбитого льдом авто получил 1,3 млн рублей от страховой 12:21
В Москве сокращается количество госпитализированных с COVID-19 12:18
Директора научно-исследовательской лаборатории РАНХиГС обвинили в мошенничестве 12:06
На Кубани короткое замыкание оставило без света 10 тысяч человек 12:04
Гериатр Ольга Ткачева предостерегла от легкомысленного отношения к "омикрону" 11:43
Через три года более 90% москвичей будут жить в пешей доступности от метро, МЦК и МЦД 11:43
Квентин Тарантино во второй раз станет отцом 11:39
МИД РФ сообщил, что нет признаков российского вторжения на Украину 11:31
Расходы бюджета РФ на нацпроекты составили почти 300 млрд рублей 11:28
В Москве в 2021 году зарегистрировано более новых 142 тысяч ИП и компаний 11:26
Умер легендарный мультипликатор Боривой Довникович 11:16
Анастасия Ракова: В Москве открылись 4 центра госуслуг в обновленном дизайне 11:13
Украинский флаг вызвал конфликт в парламенте Словакии 11:08
Назван состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады 11:07
Вышел тизер драмы о кибербуллинге "Девушка из Плейнвилля" с Эль Фаннинг 11:06
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира 11:02
Восьмая "Миссия невыполнима" станет последней для Тома Круза 10:52
Производство автоматов Калашникова запустят в Казахстане в 2022 году 10:44
Постпред РФ при ЕС: Нейтральный статус Украины решил бы кризис 10:29
Юрист Соловьев назвал самые популярные схемы мошенников в России 10:28
Велосипедист из Испании получил обморожение в Якутии 10:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
ЕГЭ-2022. Проверьте себя, смогли бы вы сдать географию?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
09.02.2022 11:46
Рубрика: Культура

Какие известные картины разобрали на NFT-токены

Текст: Константин Губанов
"Поцелуй" - одну из картин Густава Климта - собираются разделить на несколько тысяч частей, и каждый желающий сможет купить фрагмент шедевра. "Кощунство!" - могли бы вы подумать, но реальность несколько прозаичнее: никто произведение искусства резать не собирается, а все мероприятие сводится к тому, что Венская галерея Бельведер сделала цифровую копию полотна и решила продать ее в виде NFT-токенов. Решение, может, и своеобразное, но верное, если судить по тому, сколько внимания привлекла эта акция. Впрочем, Климт - не первый и далеко не последний в плеяде титанов мировой живописи, за чьи полотна, а точнее, их "уникальные копии", идет настоящая борьба между коллекционерами и прочими энтузиастами.

Микеланджело Буонарроти

"Мадонна Дони" - Микеланджело. Фото: Vincenzo PINTO / AFP
Фото: youtube.com / Burnt Banksy
Зачем люди покупают NFT-токены

"Мадонна Дони" была написана в ранние годы Микеланджело, она - единственное сохранившееся до нашего времени оконченное станковое творение флорентийского мастера. Художник изобразил, как Дева Мария, Иосиф Обручник и их сын младенец Иисус мирно проводят время, покуда за ними стоят несколько обнаженных мужчин, возможно, ангелов, и молодой Иоанн Креститель. Галерея Уффици, где хранится тондо (изображение в круглой форме), в мае 2021 года продала цифровую копию картины за 140 тысяч евро. Покупателем стала итальянка, которая хотела порадовать мужа на его день рождения. Как объясняла администрация, из-за коронавируса приток посетителей значительно сократился, а продажа NFT-токенов позволила бы восполнить нехватку средств. Поскольку акция была успешной, уже объявили, что подобные аукционы проведут с "Вакхом" Караваджо, "Рождением Венеры" Боттичелли и другими сокровищами галереи.

Сокровища Эрмитажа

Государственный Эрмитаж тоже решил связать классическое искусство и новые технологии. Как заявил Михаил Пиотровский, директор музея, инициатива с NFT призвана не решить какие-либо финансовые проблемы, скорее, речь идет об эксперименте: как публика отреагирует на такого рода инновации. Для этого провели мероприятие "Ваш токен хранится в Эрмитаже": было оцифровано пять картин, и для каждой сделали по две копии - одну для музея и другую для аукциона, который прошел с 31 августа по 7 сентября 2021 года. Среди полотен были:

"Мадонна Литта" - Леонардо да Винчи. Фото: Miguel MEDINA / AFP

· "Мадонна Литта" - Леонардо да Винчи - 150,5 тысяч долларов. Одна из самых известных картин итальянского художника. На ней он изобразил Деву Марию, кормящую маленького Иисуса. Этот шедевр вызывает множество дискуссий до сих пор: от значения символов, будь то жаворонок или зашитые вырезы для кормления, до вопросов авторства - написал ли ее сам Леонардо или его ученики.

· "Юдифь" - Джорджо Барбарелли да Кастельфранко - 65 тысяч долларов. Вариация известной библейской истории: молодая вдова, чтобы защитить город, проникает в стан ассирийцев и убивает их полководца. В отличие от других художников, подчеркивающих ярость или торжество Юдифи, венецианский живописец показал умиротворенную Юдифь, что подчеркивается позой героини и гармоничным пейзажем за ней.

"Куст сирени" - Винсент Ван Гог. Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

· "Куст сирени" - Винсент Ван Гог - 75 тысяч долларов. Нидерландский художник запечатлел пышный куст и рядом проходящую тропу, вдоль которой растут ирисы. От картины веет оптимизмом и радостью. Однако в действительности Ван Гог нарисовал полотно, находясь в лечебнице для душевнобольных, после одного из самых тяжелых моментов его жизни, когда он чуть не убил Поля Гогена и отрезал себе мочку уха.

· "Композиция VI" - Василий Кандинский - 80 тысяч долларов. Изначально художник хотел изобразить всемирный потоп, однако позже он доработал идею. Как говорил абстракционист о своем творении: "Грандиозная, объективно совершающаяся катастрофа есть в то же время абсолютная и обладающая самостоятельным звучанием горячая хвалебная песнь, подобная гимну нового творения, который следует за катастрофой".

"Уголок сада в Монжероне" - Клод Моне. Фото: Hyoung Chang/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

· "Уголок сада в Монжероне" - Клод Моне - 74 тысячи долларов. Импрессионист изобразил часть сада при замке Роттебург с цветущими розами возле пруда на переднем плане. Картина - часть серии, написанной по заказу финансиста и мецената Э. Ошеде.

Кацусика Хокусай

В Сиэтле появился музей цифровых произведений искусства

Знаменитому японскому граверу, если можно так выразиться, повезло больше всех: в виде токенов продали больше сотни его картин. Еще в сентябре 2021 года Британский музей организовывал специальную выставку ранее не выставлявшихся рисунков Хокусая и при поддержке стартапа LaCollection запустил платформу, на которой каждый желающий мог приобрести NFT-открытки с репродукциями работ японского мастера. Выбор там был воистину огромен: от легендарных видов на гору Фудзи до достаточно откровенных изображений из эротических романов; от птиц на ветках сакуры до мстительных духов онре; от сказочных сюжетов до бытовых сцен из жизни рыбаков. Некоторые из иллюстраций все еще можно купить, цена - от 300 до 148 тысяч евро.

Джозеф Уильям Тернер

Уильям Тернер - "художник света", один из величайших акварелистов всех времен, вдохновлявший импрессионистов и многих современных художников. Британский музей после удачи с Хокусаем решил повторить эксперимент и на этот раз представил токены двадцати полотен британского живописца: от ранних работ до более зрелых, которые пришлись на период расцвета творчества художника. Среди "экспонатов" - "Колизей, Рим" и "Люцерн при лунном свете". Стартовые цены - от 799 до 4999 евро. Интересно, что все эти шедевры были взяты из коллекции председателя аукционного дома Christie's Роберта Уайли Ллойда, которую он завещал на специальных условиях: полотна не должны выставляться в других музеях, их можно показывать всего две недели в году. Так что аукцион, который начался 8 февраля этого года, станет хорошей возможностью поближе познакомиться с наследием Тернера.

Культура Культура Арт Живопись Digital Технологии

Главное сегодня

Постпред РФ Чижов заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"
Начальник Генштаба РФ прибыл в Беларусь для проверки учений "Союзная решимость"
Посольство РФ поприветствовало желание США обсуждать принцип неделимой безопасности
Четверо мигрантов ограбили в Истре магазин и убили кассира
За сутки в России госпитализировали 20 178 человек с COVID-19
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса