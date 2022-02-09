Какие известные картины разобрали на NFT-токены

Микеланджело Буонарроти

"Мадонна Дони" - Микеланджело. Фото: Vincenzo PINTO / AFP

"Мадонна Дони" была написана в ранние годы Микеланджело, она - единственное сохранившееся до нашего времени оконченное станковое творение флорентийского мастера. Художник изобразил, как Дева Мария, Иосиф Обручник и их сын младенец Иисус мирно проводят время, покуда за ними стоят несколько обнаженных мужчин, возможно, ангелов, и молодой Иоанн Креститель. Галерея Уффици, где хранится тондо (изображение в круглой форме), в мае 2021 года продала цифровую копию картины за 140 тысяч евро. Покупателем стала итальянка, которая хотела порадовать мужа на его день рождения. Как объясняла администрация, из-за коронавируса приток посетителей значительно сократился, а продажа NFT-токенов позволила бы восполнить нехватку средств. Поскольку акция была успешной, уже объявили, что подобные аукционы проведут с "Вакхом" Караваджо, "Рождением Венеры" Боттичелли и другими сокровищами галереи.

Сокровища Эрмитажа

Государственный Эрмитаж тоже решил связать классическое искусство и новые технологии. Как заявил Михаил Пиотровский, директор музея, инициатива с NFT призвана не решить какие-либо финансовые проблемы, скорее, речь идет об эксперименте: как публика отреагирует на такого рода инновации. Для этого провели мероприятие "Ваш токен хранится в Эрмитаже": было оцифровано пять картин, и для каждой сделали по две копии - одну для музея и другую для аукциона, который прошел с 31 августа по 7 сентября 2021 года. Среди полотен были:

"Мадонна Литта" - Леонардо да Винчи. Фото: Miguel MEDINA / AFP

· "Мадонна Литта" - Леонардо да Винчи - 150,5 тысяч долларов. Одна из самых известных картин итальянского художника. На ней он изобразил Деву Марию, кормящую маленького Иисуса. Этот шедевр вызывает множество дискуссий до сих пор: от значения символов, будь то жаворонок или зашитые вырезы для кормления, до вопросов авторства - написал ли ее сам Леонардо или его ученики.

· "Юдифь" - Джорджо Барбарелли да Кастельфранко - 65 тысяч долларов. Вариация известной библейской истории: молодая вдова, чтобы защитить город, проникает в стан ассирийцев и убивает их полководца. В отличие от других художников, подчеркивающих ярость или торжество Юдифи, венецианский живописец показал умиротворенную Юдифь, что подчеркивается позой героини и гармоничным пейзажем за ней.

"Куст сирени" - Винсент Ван Гог. Фото: Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

· "Куст сирени" - Винсент Ван Гог - 75 тысяч долларов. Нидерландский художник запечатлел пышный куст и рядом проходящую тропу, вдоль которой растут ирисы. От картины веет оптимизмом и радостью. Однако в действительности Ван Гог нарисовал полотно, находясь в лечебнице для душевнобольных, после одного из самых тяжелых моментов его жизни, когда он чуть не убил Поля Гогена и отрезал себе мочку уха.

· "Композиция VI" - Василий Кандинский - 80 тысяч долларов. Изначально художник хотел изобразить всемирный потоп, однако позже он доработал идею. Как говорил абстракционист о своем творении: "Грандиозная, объективно совершающаяся катастрофа есть в то же время абсолютная и обладающая самостоятельным звучанием горячая хвалебная песнь, подобная гимну нового творения, который следует за катастрофой".

"Уголок сада в Монжероне" - Клод Моне. Фото: Hyoung Chang/MediaNews Group/The Denver Post via Getty Images

· "Уголок сада в Монжероне" - Клод Моне - 74 тысячи долларов. Импрессионист изобразил часть сада при замке Роттебург с цветущими розами возле пруда на переднем плане. Картина - часть серии, написанной по заказу финансиста и мецената Э. Ошеде.

Кацусика Хокусай

Знаменитому японскому граверу, если можно так выразиться, повезло больше всех: в виде токенов продали больше сотни его картин. Еще в сентябре 2021 года Британский музей организовывал специальную выставку ранее не выставлявшихся рисунков Хокусая и при поддержке стартапа LaCollection запустил платформу, на которой каждый желающий мог приобрести NFT-открытки с репродукциями работ японского мастера. Выбор там был воистину огромен: от легендарных видов на гору Фудзи до достаточно откровенных изображений из эротических романов; от птиц на ветках сакуры до мстительных духов онре; от сказочных сюжетов до бытовых сцен из жизни рыбаков. Некоторые из иллюстраций все еще можно купить, цена - от 300 до 148 тысяч евро.

Джозеф Уильям Тернер

Уильям Тернер - "художник света", один из величайших акварелистов всех времен, вдохновлявший импрессионистов и многих современных художников. Британский музей после удачи с Хокусаем решил повторить эксперимент и на этот раз представил токены двадцати полотен британского живописца: от ранних работ до более зрелых, которые пришлись на период расцвета творчества художника. Среди "экспонатов" - "Колизей, Рим" и "Люцерн при лунном свете". Стартовые цены - от 799 до 4999 евро. Интересно, что все эти шедевры были взяты из коллекции председателя аукционного дома Christie's Роберта Уайли Ллойда, которую он завещал на специальных условиях: полотна не должны выставляться в других музеях, их можно показывать всего две недели в году. Так что аукцион, который начался 8 февраля этого года, станет хорошей возможностью поближе познакомиться с наследием Тернера.