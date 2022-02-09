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Коллеги сообщили, что актриса Елена Кондулайнен не выходит на связь

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    09.02.2022, 19:42
Текст:   Кристина Верховцева
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

63-летняя актриса Елена Кондулайнен перестала выходить на связь со своими коллегами из московского Театра Луны. По информации издания KP.RU, в данный момент никто не знает, что происходит с артисткой.

В июле 2020 года Елена Кондулайнен пережила инсульт. Она попала в больницу после встречи с коллегами в ресторане - труппа впервые собралась после окончания введенного режима самоизоляции. Актриса была госпитализирована с нарушением речи, оказалась в реанимации в тяжелом состоянии. После этого у нее была долгая реабилитация после болезни, однако товарищи по театру до сих пор не знают, насколько смогла восстановиться Елена.

- Она присылает по почте в отдел кадров бюллетени о том, что болеет. Такая односторонняя связь. Пройдет еще какое-то время и тогда объявим Кондулайнен в розыск, - прокомментировал происходящее заместитель худрука театра Игорь Краснопольский.

В свою очередь, заведующая труппой Татьяна Пахомова рассказала изданию, что лично говорила с Кондулайнен по телефону несколько дней назад. По ее словам, актриса не выходит на работу из-за пандемии. Позднее тот же номер оказался недоступен для журналистов.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Актриса Елена Проклова выписалась из больницы после инсульта

Другие коллеги также подтвердили, что после болезни женщина не поддерживает с ними связь.

Елена Кондулайнен известна по ролям в фильмах "Путешествие в другой город", "Дикий ветер", "Раз, два - горе не беда!", "Сто дней до приказа", "Бабник". Пыталась сделать карьеру певицы, участвовала в реалити-шоу "Последний герой 3".

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