Обнаружена крупнейшая комета в истории наблюдений

Группа исследователей из Парижской обсерватории и Института астрофизики Андалусии (CSIC) сумела получить точные данные о размерах кометы 2014 UN271, впервые замеченной в 2014 году. Результаты показали, что этот объект является самой крупной кометой за всю историю наблюдений.

Статья с описанием открытия появилась на сервере препринтов arXiv, она уже принята к публикации в журнале Astronomy and Astrophysics Letters. Коротко об исследовании рассказывает Phys.org.

Группа астрономов детально изучила комету 2014 UN271, также известную под наименованием комета Бернардинелли-Бернштейна. Впервые она была замечена в 2014 году, что получило отражение в ее обозначении. Первоначально ученым удалось определить лишь то, что данное тело образовалось в Облаке Оорта.

Довольно долго специалисты не могли точно определить размеры этого объекта из-за большого расстояния, на котором он находился от Земли. Предполагалось, что его диаметр мог составлять от 100 до 370 километров. И только семь лет спустя, когда комета приблизилась к Солнцу и нашей планете, ученым удалось провести расчеты на основании новых наблюдений.

Для этого были использованы инструменты Большой миллиметровой решетки Атакамы, работающей в Чили. В частности, исследовательская группа изучила длины волн света, отражающегося от кометы (альбедо). Это помогло определить параметры. Расчеты показали, что в поперечнике размер объекта должен достигать 137 километров.

Изученное тело оказалось крупнейшим в своем роде. До сих пор рекордсменом считалась комета C/1995 O1 (комета Хейла-Боппа), размер которой в поперечнике составлял примерно 74 километра. В ходе исследования был установлен и еще один рекорд - никогда ранее астрономам не удавалось измерить отражательную способность кометы на столь отдаленном расстоянии.