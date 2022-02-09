На Сатурне обнаружили необычный механизм, создающий полярные сияния

Полярные сияния Сатурна своим происхождением отличаются от подобных явлений на других планетах. Кроме того, ученые долго не могли измерить продолжительность дня на газовом гиганте. Как оказалось, скорость вращения планеты и полярные сияния на этой планете, связаны. На них влияет один и тот же механизм.

В 2004 году зонд "Кассини" попытался измерить общую скорость вращения планеты, которая определяет продолжительность ее дня, отслеживая радиоизлучения из атмосферы Сатурна. Было обнаружено, что скорость движения планеты изменилась с тех пор, как в 1980-е мимо планеты пролетал "Вояджер-2". Знания о планетах, подсказывали ученым, что скорость вращения планеты не может меняться настолько быстро, поэтому на Сатурне должно происходить что-то странное и уникальное, то, что объясняет изменения в замеренных характеристиках.

Полярные сияния на Сатурне генерируются закрученными ветрами в его собственной атмосфере, а не теми, что поступают из магнитосферы, как на других планетах. Кроме того, то, как формируются сияния, дает ответ на вопрос, почему на Сатурне не получается измерить продолжительность дня. Исследование ученых Лестерского университета опубликовано в в Geophysical Research Letters.

Для того, чтобы обнаружить движущую силу, расположенную в верхних слоях атмосферы планеты, которая генерирует планетарные периодичности и полярные сияния, ученые измерили инфракрасное излучение верхних слоев атмосферы планеты и нанесли на карту различные потоки ионосферы Сатурна, расположенные намного ниже магнитосферы. Наблюдения проводились в 2017 году на протяжении одного месяца.

Потом карту совместили с с импульсом полярных сияний Сатурна. Результат показал, что значительная часть сияний планеты создается вихревой структурой погоды в ее атмосфере и отвечает за наблюдаемую переменную скорость вращения планеты. Исследователи полагают, что система управляется энергией термосферы Сатурна, а ветры в ионосфере наблюдаются со скоростью от 0,3 до трех километров в секунду.

Так, полярное сияние Сатурна - первое в истории полярное синении, движимое ветрами в атмосфере планеты. Исследование, определив происхождение загадочной изменчивости радиоимпульсов, устраняет большую часть путаницы в отношении скорости вращения Сатурна и продолжительности дня на Сатурне, подытоживают исследователи.