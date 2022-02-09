МИД РФ: Москва призывает Вашингтон избегать глупостей в отношении ситуации на Украине

Власти России продолжают призывать своих американских коллег не совершать глупостей и не заводить ситуацию вокруг Украины в тупик. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин.

"Мы и сейчас призываем наших американских коллег, с которыми мы находимся в диалоге на разных уровнях, включая самый высокий уровень, не делать глупостей, вести себя осмотрительно и не пользоваться ситуацией для того, чтобы заводить ее дальше и дальше в тупик", - заявил Панкин, чьи слова приводит агентство ТАСС.

Заместитель министра добавил, что Москва продолжит использовать дипломатические методы для урегулирования ситуации.

Ранее агентство сообщило, что власти Украины обратились к американским коллегам с просьбой разместить на их территории противоракетные комплексы THAAD.