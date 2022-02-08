В МИД назвали бредом утверждения о "нападении" России на Украину

"Нападение" России на соседние страны - это выдуманный повод ввести против Москвы санкции и разместить силы НАТО в Восточной Европе. Таким мнением с РИА Новости поделился заместитель главы МИД РФ Александр Панкин. Он назвал бредом утверждения, что Россия вторгнется на территорию Украины в ближайшее время.

Киев, не без поддержки США, обвиняет Москву в "агрессивных действиях" у границ страны.

Кремль не раз отвергал подобные обвинения, заявляя, что Россия ни на кого не собирается нападать.

"Строить какие-то иллюзорные проекты российской агрессии - просто чепуха, - сказал посол РФ в США Анатолий Антонов, говоря о фейковой публикации агентства Bloomberg. Данное агентство в ночь на 5 февраля "по ошибке" опубликовало новость, что Россия вторглась на территорию Украины. "Это просто безобразие", - подчеркнул дипломат.

Даже президент Украины Владимир Зеленский считает, что журналисты слишком сгущают краски. "Ощущение такое из СМИ, что у нас война, ходят войска по дорогам, мобилизация, люди куда-то едут. Это не так. Нам не нужна эта паника", - сказал политик. И добавил, что не видит эскалации ситуации на границе с Россией.