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9 февраля 2022 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 8 февраля 2022 года № 9-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 8 февраля 2022 г.
Опубликован 9 февраля 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 03.02.2022 № 5-пг), изменения согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный


Приложение к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 08.02.2022 № 9-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа


Изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Пункт 5 признать утратившим силу.

2. В подпункте 2 пункта 6 слова "не более 6 календарных месяцев" заменить словами "не более 12 календарных месяцев".

3. Подпункт 3 пункта 13 изложить в следующей редакции:

"3) организовать допуск на работу сотрудников, приступающих к исполнению обязанностей после прибытия на территорию Ненецкого автономного округа из других регионов, при условии предъявления ими одного из документов:

документ, выданный в бумажной или электронной форме медицинской организацией, подтверждающий отрицательный результат исследования ПЦР на РНК SARS-CoV-2 (дата забора биоматериала для проведения исследования не должна превышать 48 часов до момента прибытия в пункт контроля на территории Ненецкого автономного округа);

сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" (сертификат о прохождении полного курса вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)), либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий проведение законченной вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), с указанием даты проведения вакцинации и наименования вакцины (срок действия документа составляет один год с даты проведения вакцинации). Иностранные граждане и лица без гражданства предъявляют документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий получение ими второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины;

сертификат о перенесенном не более 12 календарных месяцев назад заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), подтвержденный QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус" (сертификат о перенесенном заболевании COVID-19), либо документ, выданный медицинской организацией, подтверждающий, что гражданин перенес указанное заболевание, и с даты его выздоровления прошло не более 12 календарных месяцев;

документа, подтверждающего результаты исследования методом ИФА на наличие антител IgM и IgM (количественный метод) у переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при этом титр IgG должен быть положительным и превышать референсное значение не менее чем в 5 раз, а титр IgM должен быть отрицательным или положительным, но при условии, что титр IgM меньше титра IgG (срок действия результата исследования методом ПЦР составляет 48 часов, а ИФА-исследования - 30 дней с момента сдачи биоматериала для проведения исследования);".

4. В пункте 15 слова "подпунктах 1-3 пункта 5" заменить словами "абзацах втором-четвертом подпункта 3 пункта 13".



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