Невролог назвал напиток, от которого лучше отказаться из-за "омикрона"

После перенесенного COVID-19, вызванного "омикрон"-штаммом, следует отказаться от употребления кофеина и других стимуляторов. В списке нежелательных оказался и кофе, рассказал "Газете.ру" врач-невролог Игорь Мацокин.

По его словам, кофеин истощает в организме запасы аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и веществ в организме.

"Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему", - отметил Мацокин.

По словам врача, кофе можно заменить некрепким, зеленым или белым чаем. Кофе же следует вводить в рацион постепенно.

Случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 84 российских регионах. Единственный субъект, где пока подобных случаев нет, - Чукотский автономный округ.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что 90-95% случаев заболеваемости коронавирусом в Москве приходятся на "омикрон".