Постпред РФ заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"

Запуск "Северного потока-2" необходим в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока-2" не будет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава минфина Франции Ле Мэр прокомментировал громкие заявления президента США Джо Байдена об угрозе России приостановкой транспортировки газа в ЕС. По словам чиновника, закрытие газопровода "Северный поток-2" ударит в первую очередь по европейским гражданам.

Между тем, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что позиция о необходимости запуска газопровода "Северный поток-2" доминирует в Германии. По словам Нечаева, высшие представители германского правительства подтвердили, что газопровод является чисто экономическим, коммерческим проектом, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами.