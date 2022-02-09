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Рубрика: Власть

Постпред РФ заявил, что европейцы нуждаются в "Северном потоке-2"

Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Чрезвычайный и полномочный посол, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Запуск "Северного потока-2" необходим в первую очередь европейским потребителям, нежели даже самой России. Об этом заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Мы-то найдем, куда и как продать газ, если гипотетически представить, что "Северного потока-2" не будет", - цитирует дипломата РИА Новости.

Ранее глава минфина Франции Ле Мэр прокомментировал громкие заявления президента США Джо Байдена об угрозе России приостановкой транспортировки газа в ЕС. По словам чиновника, закрытие газопровода "Северный поток-2" ударит в первую очередь по европейским гражданам.

Между тем, посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что позиция о необходимости запуска газопровода "Северный поток-2" доминирует в Германии. По словам Нечаева, высшие представители германского правительства подтвердили, что газопровод является чисто экономическим, коммерческим проектом, и в этом плане он не должен быть увязан с какими-то политическими аспектами.

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