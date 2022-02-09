Псаки: США приветствовали бы прогресс ЕС в переговорах с РФ по безопасности

Если будет прогресс ЕС в переговорах с Россией по безопасности, то власти США его только приветствовали бы. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, отвечая на вопросы журналистов.

В свете прошедшей в Москве встречи президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном представители СМИ также спросили Псаки, не обеспокоена ли американская администрация возможным появлением "отдельного переговорного трека" между Москвой и Парижем и тем, что Вашингтон может оказаться вне этой дискуссии.

Псаки в ответ заявила, что не согласна с этим мнением. По ее словам, постоянно идут различные дипломатические обсуждения, и США являются "ключевым игроком в большинстве из этих переговоров", передает ТАСС.

Встреча лидеров России и Франции состоялась в понедельник вечером. Разговор в Кремле длился почти шесть часов и был посвящен гарантиям безопасности, проблеме расширения НАТО и ситуации на Украине. Как заявил позже Владимир Путин, предложения Макрона по вопросам обеспечения европейской и глобальной безопасности могут лечь в основу дальнейших совместных шагов.