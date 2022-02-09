Псаки: Власти США против немедленного введения санкций против "СП-2"

Белый дом выступает против введения в настоящий момент санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Об этом заявила пресс-секретарь Джен Псаки.

По ее словам, "есть расхождения во мнениях" между американской администрацией и некоторыми представителям Конгресса, которые считают, что введение сейчас санкций против "Северного потока-2" будет эффективным. "Мы не согласны", - цитирует РИА Новости Псаки. При этом она назвала газопровод "рычагом давления".

Ранее глава минфина Франции Ле Мэр прокомментировал громкие заявления президента США Джо Байдена об угрозе России приостановкой транспортировки газа в ЕС. По словам чиновника, закрытие газопровода "Северный поток-2" ударит в первую очередь по европейским гражданам.

Читателей немецкого журнал Der Spiegel также возмутили слова президента США Джо Байдена о том, что в случае эскалации со стороны России ситуации вокруг Украины газопроводу "Северный поток-2" будет положен конец. Читатели негодуют, почему "американский президент решает, может ли трубопровод между Германией и Россией быть введен в эксплуатацию или нет". "США считают Европу своей личной колонией", - отмечают пользователи.