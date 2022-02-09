Один человек пострадал в ДТП с 3 автомобилями на Кутузовском проспекте в Москве

На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как рассказали в МЧС России, в районе 48 дома столкнулись две легковушки и грузовик.

В результате аварии серьезно пострадал один человек. Его доставали из авто прибывшие на место происшествия спасатели.

Ранее сообщалось о массовом ДТП на пересечении улицы Красных Зорь и Рублевского шоссе в столице. Mercedes-Benz на большой скорости врезался в другие автомобили, которые медленно двигались в попутном направлении.

В результате аварии с участием восьми транспортных средств пострадали четыре человека. Одного травмированного доставили в медучреждение на вертолете.