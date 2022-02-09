В Томске у заместителя мэра конфисковали дом и участок

Томский районный суд вынес решение об обращении в доход государства имущества бывшего заместителя мэра города Евгения Сурикова. С иском в суд обратилась прокуратур

а.

- При осуществления надзора за расследованием уголовного дела о получении заместителем мэра взяток прокуратура области установила факт приобретения им на неподтвержденные доходы жилого дома площадью 228 квадратных метров, который оформлен на его мать, - сообщили в ведомстве.

Томский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и конфисковал у Сурикова и его матери земельный участок и жилой дом стоимостью более 4,4 миллиона рублей.

Напомним, заместитель мэра города Томска по безопасности и управлению делами Евгений Суриков был задержан летом 2020 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он получил крупную сумму денег от местной жительницы за покровительство. В сентябре 2021 года Томский районный суд признал бывшего чиновника виновным и приговорил к четырем годам колонии строгого режима.

Однако судебная коллегия Томского областного суда изменила приговор по данному уголовному делу. Суриков будет отбывать наказание в колонии три года вместо четырех.