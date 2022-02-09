На каком языке говорят молодые художники, поэты и писатели Беларуси, России и Украины

В Санкт-Петербурге в одном из самых красивых зданий Невского проспекта - Доме актера - в седьмой раз открылась встреча творческой интеллигенции Беларуси, России и Украины "Минская инициатива". И хмурый, в том числе и в политическому смысле, февраль ей не помеха.

"Я не буду рассказывать о перипетиях нынешней международной обстановки, это бессмысленное занятие, но сам факт того, что мы продолжаем встречаться, очень важен, - заявил, открывая гуманитарный проект специальный представитель президента России по международным культурным связям, сопредседатель Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ Михаил Швыдкой. - У государств бывают разные периоды развития, разные перепады отношений, но народы общаются в более долгую историческую перспективу и наша встреча этому свидетельство".

Есть и ощутимые результаты. За прошедшие семь лет существования "Минской инициативы" три страны приняли участие более чем в 40 совместных делах и проектах в области изобразительного искусства, истории и философии, издательского дела, театра и кино. Особенно яркими и обсуждаемыми стали традиционные семинары для переводчиков с одного славянского языка на другой под названием "Шкереберть" (по-украински "кувырком"), выпуски альманахов молодой поэзии, новой прозы и драматургии, литературоведческой эссеистики.

"2015 году, в ситуации острой политической турбулентности в нашем регионе собрались деятели образования, науки и культуры и обсуждали перспективы и возможности сотрудничества в этих непростых условиях, - рассказал "РГ" исполнительный директор Украинского фонда культуры Дмитрий Будков. - Ситуация пандемии - это новый аспект нашего сотрудничества, новый опыт. И он еще раз подчеркивает важность сохранения контактов между интеллигенцией Украины, России и Беларуси".

Как же удается что-то творить вместе, когда кругом политика и недружелюбие?

"Первое условие проекта с самого его начала - собирать людей доброй воли, которые готовы оставить свои политические убеждения, тех, кто понимает важность и необходимость сохранения контактов, - отвечает Дмитрий Будков на самый сложный вопрос встречи. - В конечном счете любые конфликты когда-то заканчиваются, поэтому нужны люди, которые первыми протянут руку другому".

Сама тема "Минской инициативы-2022" не предполагает каких-то границ и разделов. Это "Новые художественные языки и технологии как пути переосмысления культурного опыта". О том, насколько он был общим для трех славянских стран, как одни художники цитировали и творчески перерабатывали других, рассказал завкафедрой истории искусства и гуманирарных наук МГХПА имени Строганова Кирилл Гаврилин. По его словам, современные художники Беларуси, России и Украины гораздо больше известны в мире, чем в странах-соседях. Однако современное искусство - это обязательно диалог с традицией, а Дроздович, Богаевский, Малевич, Лисицкий и другие открыватели нового искусства XX века в равной степени принадлежат Беларуси, России и Украине. В этой традиции укореняется и новейшее цифровое искусство, для которого не существует границ.

Полезными новостями проекта "Наследие Содружества. Традиции для будущего" поделилась Анна Григорьева из Всероссийского музея декоративного искусства. По ее словам, вскоре начнет работу объединенный для всех стран Содружества информационный ресурс, где можно будет оперативно обмениваться атрибуцией экспонатов, делиться тонкостями реставрации предметов искусства, получать любую полезную в работе музейщиков информацию. Искусствовед пригласила коллег с Украины участвовать в конкурсе "Придумано и сделано в России". Это творческое состязание дизайнеров, и в нем уже с удовольствием участвуют белорусы. И призы здесь очень достойные: вещи победителей попадут в фонд музея.

Прямо на конференции появилась идея пригласить замечательных фотохужожников из Беларуси направления "заимствованные фото" с экспозицией фотоколлажей в Выставочный зал РГГУ. Рассказывая о знаменитых работах Сергея Кожемякина, Игоря Савченко и Галины Москалевой, искусствовед из Белорусского госуниверситета культуры и искусства Анна Макаревич остановилась на том, какими средствами фотохудожники пытаются показать место человека в меняющемся мире. "Чем более технологичным становится искусство, тем меньше в нем уникальности? Это не совсем так", - опровергает она устоявшееся мнение.

Кстати

В первый день работы "Минской инициативы" состоялась презентация очередного совместного тома альманаха молодых литераторов Беларуси, России и Украины "Terra Poetika".