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09.02.2022 13:32
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре на полицейских завели дело из-за побега осужденного

Текст: Михаил Сухарев (Краснодар)

Двое бывших полицейских из Краснодара стали фигурантами уголовного дела о халатности, которое возбудил Следственный отдел по Карасунскому округу города. Сотрудники полиции оставили осужденного без присмотра, поэтому он сумел сбежать, сообщили в СУ СК РФ по Кубани.

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- По версии следствия, подозреваемые халатно отнеслись к исполнению возложенных на них обязанностей и в ночь на 29 января 2022 года выпустили задержанного из специального помещения. Полицейские оставили его без присмотра, дав возможность свободно перемещаться, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщник преступника с улицы отогнул край решетки и задержанный сбежал. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия и собирает доказательства.

Как ранее сообщала "РГ", в Краснодаре рецидивист сбежал из-под стражи с территории полицейского участка. Найти мужчину удалось лишь спустя несколько дней на территории Волгоградской области, он скрывался у родственников.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар Преступления правоохранителей

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