В Краснодаре на полицейских завели дело из-за побега осужденного

Двое бывших полицейских из Краснодара стали фигурантами уголовного дела о халатности, которое возбудил Следственный отдел по Карасунскому округу города. Сотрудники полиции оставили осужденного без присмотра, поэтому он сумел сбежать, сообщили в СУ СК РФ по Кубани.

- По версии следствия, подозреваемые халатно отнеслись к исполнению возложенных на них обязанностей и в ночь на 29 января 2022 года выпустили задержанного из специального помещения. Полицейские оставили его без присмотра, дав возможность свободно перемещаться, - говорится в сообщении ведомства.

Сообщник преступника с улицы отогнул край решетки и задержанный сбежал. Сейчас следствие устанавливает обстоятельства происшествия и собирает доказательства.

Как ранее сообщала "РГ", в Краснодаре рецидивист сбежал из-под стражи с территории полицейского участка. Найти мужчину удалось лишь спустя несколько дней на территории Волгоградской области, он скрывался у родственников.