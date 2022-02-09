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09.02.2022 18:56
Рубрика: Власть

В Крыму предложили изымать землю с самовольными постройками без суда

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Республики Крым разработают и внесут в Госдуму законопроект, который позволит надзорным органам без решения суда изымать земельные участки, собственники которых начали возводить незаконные здания. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Фото: Мария Орлова/РГ
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Проблема особенно остра в Республике Крым, после возвращения которой в состав России всплыли тысячи оформленных при Украине сомнительных с точки зрения градостроительного и экологического законодательства актов землеотводов и разрешений на строительство. Порой для сноса самостроев в установленном законом порядке требуются долгие годы судебных разбирательств, как это было в случае со скандальным торговым центром "Куб" в Симферополе. Многоэтажки уродуют общественные зоны и набережные курортов. На землях со статусом ИЖС возводятся апартаменты и гостиницы.

Еще в 2017 году чиновники Совмина насчитали на полуострове почти 4000 самостроев. Только в Ялте отчет о незаконных объектах тогда занял более 500 страниц. Но снесены лишь единицы из них, например, восьмиэтажный жилой дом на улице Щорса, 8-Е, возведенный вплотную к памятнику архитектуры федерального значения - вилле графини Водарской - на земле со статусом ИЖС. И до сих пор многие из таких объектов не демонтированы.

- Предлагается изымать земельные участки с объектами самовольной постройки по решению органов власти, без судебного решения, - прокомментировал Аксенов законодательную инициативу. - Это необходимо, чтобы избежать ситуации, когда недобросовестный застройщик продолжает строительство, несмотря на судебный процесс. Принятые акты об изъятии земли должны сразу вступать в действие. При необходимости подрядчик может обжаловать такое решение.

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