В Крыму владелец микроавтобуса осужден за ДТП с девятью жертвами

Белогорский районный суд вынес обвинительный приговор владельцу микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, который из-за грубых нарушений правил перевозок пассажиров летом 2020 года попал в ДТП с девятью жертвами близ села Русаковка Белогорского района. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым.

На скамье подсудимых оказался 45-летний индивидуальный предприниматель, который и организовал перевозку пассажиров по маршруту Симферополь - Краснодар.

Днем 30 июля микроавтобус выехал из Симферополя в Краснодарский край, а уже в два часа ночи 31 июля он возвращался обратно по Крымскому мосту, из-за чего 48-летний водитель даже не смог поспать. Мало того, он отправился в рейс на основании устной договоренности, поскольку не находился в трудовых отношениях с ИП.

- Индивидуальный предприниматель достоверно знал, что водитель управлял автобусом на протяжении девяти часов без перерыва и отдыха, - настаивал гособвинитель в суде. - Несмотря на эти обстоятельства, он направил водителя в обратный рейс по маршруту Краснодар - Севастополь. В результате ранним утром на фоне сильной усталости и сниженного внимания он заснул и врезался во впереди ехавший в попутном направлении автомобиль "КамАЗ".

Восемь пассажиров микроавтобуса и водитель погибли на месте происшествия, еще девять пассажиров Mercedes получили различные травмы.

Во время следствия было проведено более 30 сложных экспертиз. Инспекторы Ростехнадзора выявили на предприятии ИП-владельца множество нарушений в организации перевозки граждан. Как установил суд, предприниматель, отправляя в рейс уставшего водителя, руководствовался исключительно мотивами материального обогащения.

Суд на основании собранных доказательств признал предпринимателя виновным и приговорил его к пяти годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также суд также обязал бизнесмена компенсировать потерпевшим моральный вред на общую сумму 8,85 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в предусмотренном законом порядке.