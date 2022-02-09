Работников транспортной компании обвинили в гибели 8 человек в ДТП на Урале

Директор, механик и водитель транспортного предприятия предстанут перед судом по уголовному делу о ДТП в городе Лесной в 2021 году, когда погибли восемь пешеходов - работников местного завода, которые шли на смену.

Напомним, рейсовый пассажирский ПАЗ из-за неисправности врезался в ворота контрольно-пропускного пункта комбината и заехал на его территорию. В результате автокатастрофы на месте погибли шесть человек, позднее в больнице еще двое "Жертв могло быть больше: в салоне неуправляемого автобуса находилось более 40 пассажиров - после команды кондуктора они сгруппировались и взялись за поручни", - уточнил начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

В трагедии, по версии следствия, виновны сотрудники компании-перевозчика. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в нарушении ПДД, в том, что на линию вышел неисправный транспорт, в оказании небезопасных услуг.

Так, водитель не проверил автобус перед тем, как начать поездку. Как итог, на улице Калинина, которая имеет уклон, утратил контроль над машиной и врезался в ворота.

Второй фигурант - механик - не провел должным образом предрейсовый контроль транспорта, пренебрег проверкой исправности тормозов автобуса. "Более того, он подписал документ о том, что вся эта работа была якобы им проделана", - подчеркнул пресс-секретарь регионального СК Александр Шульга.

Третий обвиняемый - директор автотранспортного предприятия. Он, полагают правоохранительные органы, вплоть до 10 июня 2021 года использовал машины, находящиеся в ненадлежащем техническом состоянии и представляющие опасность для пассажиров. Как отметили в прокуратуре, начальник ООО "Нижнетуринское АТП" одновременно является учредителем, участником и директором ООО "Нижнетуринское Туратрансагентство", обладая полномочиями на управление указанными юридическими лицами.

Уголовное дело будет рассматривать городской суд Лесного.