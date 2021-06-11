На Урале после ДТП с семью погибшими задержали троих подозреваемых

Еще двоих подозреваемых по делу о гибели в ДТП семи человек в городе Лесном задержали правоохранительные органы. Накануне в изолятор поместили 56-летнего водителя, который находился за рулем неуправляемого автобуса.

"Задержаны 61-летний мужчина, выполнявший функции механика и выпустивший транспорт на линию, а также 67-летний директор автопредприятия, на балансе которого находится автобус", - сообщил сегодня официальный представитель Следственного комитета Свердловской области Максим Чалков.

Накануне утром рейсовый ПАЗ, перевозивший пассажиров, из-за возникшей неисправности (такова предварительная версия), врезался в ворота контрольно-пропускного пункта комбината и заехал на его территорию. В результате автокатастрофы на месте погибли шесть человек, которые шли на смену - все работники предприятия. Позднее в больнице скончалась еще одна из тяжело раненых женщин. Девять человек получили травмы, под наблюдением медиков на сегодня остаются четверо и них, причем трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

"Погибших и пострадавших могло быть значительно больше, так как, по уточненным данным, в салоне автобуса находилось 48 пассажиров. Все они в экстренной ситуации после команды кондуктора сгруппировались и взялись за поручни", - рассказал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Ранее по факту трагедии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть). Теперь в материалах дела появилась и третья статья: ч.3 ст. 266 УК РФ - некачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с неисправностями.

"Дела соединены в одно производство, с учетом значительного объема следственных мероприятий и большого общественного резонанса расследованием займется первый отдел по особо важным делам СКР области", - пояснили в пресс-службе ведомства.