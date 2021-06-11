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Рубрика: Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом на Урале увеличилось до семи

Текст: Екатерина Призова
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Свердловской области скончалась пострадавшая в ДТП с рейсовым автобусом женщина. Агентству РИА Новости в пресс-службе регионального Минздрава уточнили: три человека по-прежнему находятся в реанимации в тяжелом состоянии, один переведен в отделение, его состояние средней тяжести.

Семьям погибших и пострадавших в ДТП на Урале окажут материальную помощь

Напомним, накануне утром автобус, у которого, вероятно, отказали тормоза, сбил шедших на комбинат рабочих. На людей упали тяжелые ворота проходной. Шестеро мужчин и женщин погибли, травмы получили еще девять человек (пятерым из них потребовалась госпитализация).

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело об оказании населению небезопасных услуг. Позднее завели и второе: уже по часть 5 статьи 264 УК РФ - "Нарушение ПДД, повлекшее смерть". Водителю автобуса - 57 лет, имеет стаж тридцать лет и за весь срок лишь трижды был оштрафован за мелкие нарушения. В полиции его опросили насчет того, мог ли он избежать аварии и таких серьезных последствий с человеческими жертвами, после чего поместили в изолятор ОВД Лесного, согласно уголовно-процессуальному кодексу.

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