В Челябинске директора горсада имени Пушкина задержали за взятку

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении директора МАУ "Горсад имени Пушкина", подозреваемого в получении взятки. Чиновник задержан, сообщили в среду в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год подозреваемый получил взятку в размере более 200 тысяч рублей от директора коммерческой организации за незаконные действия и общее покровительство, - рассказал представитель ведомства Александр Скорик.

Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Челябинска.

Стоит отметить, что новый директор горсада продержался на этом посту чуть более двух лет. Он был назначен после того, как прежний руководитель попала под статью о халатности из-за незаконной передачи в аренду подземных переходов на главной площади Челябинска. Уголовное дело в отношении нее было возбуждено осенью 2019 года. А в январе прошлого года вынесли приговор.

Подробностей о передаче взятки в СК пока не разглашают. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения, лаконично отметили в ведомстве.