Стала известна повестка встречи премьеров ЕАЭС в Казахстане

Солидный пакет инициатив, расширяющих горизонты экономического сотрудничества, предстоит рассмотреть главам правительств стран Евразийского экономического союза на предстоящем заседании межправительственного совета. Оно состоится 24-25 февраля в столице Казахстана Нур-Султане.

Комментируя предстоящую встречу премьер-министров союза, официальный представитель ЕЭК Ия Малкина 9 февраля сообщила на брифинге, что на ней планируется, в частности, обсудить ход реализации соглашения о механизме контроля за товарами, ввезенными на таможенную территорию союза, и документа о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Внесена в повестку февральского заседания и "дорожная карта по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах ЕАЭС на 2022-2023 годы, доклад о текущем состоянии и перспективах развития интегрированной информационной системы ЕАЭС и другие вопросы", добавила представитель ЕЭК.

Кроме того, на брифинге было сообщено, что для проведения внутригосударственных процедур подготовлено соглашение о взаимном признании ученых степеней в Евразийском экономическом союзе. "Этот вопрос накануне рассмотрела коллегия ЕЭК, теперь его планируется включить в повестку Совета комиссии", - уточнила Малкина. Она пояснила, что до сих пор для признания ученых степеней в стране трудоустройства необходимо проходить специальную процедуру, что усложняет передвижение в рамках ЕАЭС работников высшей научной квалификации.

Подготовленный документ, подчеркнула официальный представитель ЕЭК, "предусматривает взаимное прямое признание документов об ученых степенях трудящихся".