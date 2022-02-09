В Москве пройдет фестиваль "Типа панки... и все такое!"

В ближайшее воскресенье, 13 февраля, в московском "Главклубе" состоится очередной фестиваль "Типа панки... и всё такое!", один из самых старых и уважаемых отечественных панк-фестивалей.

Он был основан ещё в конце прошлого века фронтменом "Тараканов!" Дмитрием Спириным и за эти годы успел представить широкой публике немало команд, сегодня имеющих статус культовых в среде поклонников жанра. Под этой вывеской также выпускались DIY-сборники, благодаря новые тогда команды могли достучаться до слушателя.

В этом году хедлайнером снова будут "Тараканы!", продолжающие бурно отмечать своё тридцатилетие.

Поддержат юбиляров и основателей феста самые разные панк-группы: "Ульи", "Суперкозлы", "Тени Свободы", "Порт (812)", "4 апреля", "Пляж", TruckDrivers.