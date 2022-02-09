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Восьмая "Миссия невыполнима" станет последней для Тома Круза

Новости
    09.02.2022, 10:52
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Предстоящая в 2024 году восьмая часть франшизы "Миссия невыполнима" станет для Тома Круза и его героя Итана Ханта последней. Планируется, что седьмая картина закончится клиффхэнгером, а следующая плавно завершит историю агента.

Ранее седьмая и восьмая части франшизы "Миссия невыполнима" получили новые даты премьер. Такое решение приняли Paramount и Skydance. Седьмой фильм увидит свет 14 июля 2023 года вместо 30 сентября 2022-го, а восьмой выйдет 28 июня 2024 года вместо 7 июля 2023-го.

Основная причина - пандемия COVID-19, и это не первый перенос - "Миссия невыполнима 7" должна была выйти 19 ноября 2021 года, затем - 27 мая 2022-го. Между тем она занимает седьмую строчку в топ-10 самых ожидаемых фильмов 2022 года по версии IMDb.

"Миссия невыполнима" - одна из самых популярных франшиз Paramount и важная часть интеллектуальной собственности компании, но фильмы не приносят крупной прибыли, пишет Variety. Фильмы собрали в мировом прокате более 3,5 млрд долларов, а, например, третий фильм 2008 года собрал всего 398 млн долларов по всему миру, что является самым низким показателем среди всех картин линейки. Следующей главе удалось собрать 695 млн долларов, а последняя на данный момент - "Миссия невыполнима 6" - стала самой успешной в этой франшизе, заработав 791 млн долларов по всему миру.

Paramount и Skydance Media столкнулись с тем, что седьмой фильм из-за пандемии COVID-19 и бесконечных переносов оброс дополнительными расходами. Его бюджет достиг 290 млн долларов. Для сравнения - предыдущий фильм "Миссия невыполнима: Последствия" 2018 года стоил 190 млн долларов.

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