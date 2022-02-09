Захарова призвала представителей Запада посетить ДНР и ЛНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных партнеров посетить не только украинскую сторону на линии соприкосновения в Донбассе.

Она отметила, что лидеры западных стран посещают лишь подконтрольную Киеву сторону: "Вот эта самая черта, которая не является красной для вас, вот ее нужно перейти, я имею в виду линию соприкосновения, и посетить все-таки и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что вы когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота", - заявила дипломат.

Захарова напомнила, что 7-8 февраля главы МИД ФРГ, Австрии, Чехии и Словакии посетили линию соприкосновения: "Вроде бы, благородная миссия. Вроде бы, начался процесс, к которому мы всегда призывали. И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть нюанс: только с одной стороны, со стороны, подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли".