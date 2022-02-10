Астрономы объяснили происхождение инородных материалов на Луне

Международная команда астрономов повторно смоделировала сценарий столкновения в древности кометы с Луной, впервые представленный более десяти лет назад. Новые данные подтвердили, что такое столкновение не только оставило видимый след на поверхности Луны, но и могло стать источником происхождения таинственных летучих материалов, обнаруженных в ударном кратере Кабеус.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывается на сайте Юго-Западного научно-исследовательского института. Ученые повторно проанализировали данные, полученные при помощи инструмента LAMP. Он был установлен на борту разведывательного орбитального аппарата LRO.

В 2009 году выработавшую свой ресурс верхнюю ступень космического аппарата намеренно направили в кратер Кабеус возле южного полюса Луны. В результате произошедшего тогда взрыва в атмосферу были выброшены слои поверхностного материала, которые были проанализированы при помощи зонда LCROSS.

Замеры показали, что в кратере находятся летучие вещества - химические элементы и соединения, которые легко испаряются. Они зафиксированы во льду, скрывающемся в этой постоянно затененной области. Анализ также показал, что эти вещества не характерны для Луны, они являются инородными материалами для спутника нашей планеты.

Новое исследование помогло раскрыть тайну происхождения данных веществ. Моделирование показало, что инородные материалы на Луну могла доставить комета - вероятно, в древности в поверхность Луны врезались ее обломки. Изначально данная гипотеза была выдвинута более 10-ти лет назад, но первые подтверждения она начала находить только сейчас.

"Новое исследование показывает, что материалы кратера не имеют вулканического происхождения, а их происхождение наилучшим образом объясняется ударом кометы, - говорит ведущий автор работы доктор Курт Резерфорд. - Исключение вулканических источников может означать, что верхние три метра реголита в кратере Кабеус моложе, чем считалось ранее, вероятно, не менее чем на миллиард лет".