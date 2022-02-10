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10.02.2022 17:55
Рубрика: В мире

Член Конгресса США перепутала гестапо с гаспачо

Текст: Иван Сысоев

Американка Марджори Грин, член палаты представителей США от Республиканской партии, обвинила спикера палаты Нэнси Пелоси в управлении "тайной полицией гаспачо". Политик перепутала популярно блюдо испанской кухни с нацистской спецслужбой.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Грин, которая в своих выступлениях достаточно часто обращается к теме Холокоста, на этот раз заявила, что "гаспачо" Пелоси шпионит за членами Конгресса, контролирует процесс голосований и надзирает за гражданами США и их представителями в законодательных органах.

К оговорке сама Грин отнеслась с юмором. В интервью изданию Business Insider она заявила, что "те, кто незаконно шпионит за конгрессменами, не получат никакого супа", и их стоит отправить в "гуляш". В этот раз американка сознательно использовала название другого блюда, подразумевая ГУЛАГ.

Ранее Грин уже приходилось извиняться за неосторожные заявления. Прошлым летом она сравнила ограничительные санитарные меры по борьбе с коронавирусом с нацистской политикой Холокоста. А за распространение непроверенной информации о коронавирусе ее даже заблокировали в Twitter.

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