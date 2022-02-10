Доля "омикрона" в заболеваемости COVID-19 в России достигла 70%

Доля "омикрон"-штамма среди выявленных случаев заражения коронавирусом в России достигает 70%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Всего распространение нового штамма фиксируется в 84 регионах.

Роспотребнадзор по поручению правительства проводит работу по обеспечению регионов экспресс-тестами, отметили в оперштабе.

Ранее инфекционист Николай Малышев спрогнозировал выход на плато по коронавирусу в России через 3-4 недели. По мнению заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости COVID-19 может наступить в середине февраля.