В глубоком космосе обнаружено "кладбище" мертвых галактик

Международная группа астрономов обнаружила необычный крупный протокластер мертвых галактик, который сформировались еще на ранней стадии существования Вселенной. Это скопление, по сути, представляет собой "мертвый галактический город", который продолжает расти.

Работа авторов исследования опубликована в журнале The Astrophysical Journal, а краткий отчет можно найти на сайте Калифорнийского университета в Риверсайде. Недавно обнаруженный растущий галактический мегаполис получил наименование MAGAZ3NE J095924+022537. Он находится на расстоянии около 11,8 миллиарда световых лет от Земли.

В настоящий момент этот кластер объединяет как минимум 38 галактик, причем в нем наблюдается удивительно высокая доля мертвых галактик. Ученые сравнивают этот протокластер с древним космическим "городом" и говорят, что он продолжает расти.

"Скопления галактик со временем растут под действием гравитации, - пишут исследователи. - В современной Вселенной они могут содержать сотни или даже тысячи галактик, а также горячий газ и темную материю. Со временем галактики сжигают имеющееся топливо и превращаются из активно звездообразующих галактик в мертвые галактики".

Как пояснил ведущий автор работы Ян МакКоначи, все известные науке протокластеры, относящиеся к временам ранней Вселенной, содержат большое количество галактик с активным звездообразованием.

В этом отношении вновь открытое скопление заметно от них отличается, так как большинство галактик в MAGAZ3NE J0959, напротив, уже перестали формировать звезды. Они являются мертвыми, что делает найденный протокластер своего рода гигантским космическим "кладбищем".

По оценкам соавтора исследования Джиллиан Уилсон, профессора физики и астрономии, найденное скопление образовалось, вероятно, когда Вселенной не было еще и двух миллиардов лет. В те времена оно было насыщено активными галактиками. Например, в центре MAGAZ3NE J0959 находится сверхмассивная галактика, которая, по мнению ученых, за период своего существования сформировала более 200 миллиардов солнц.

"Почему эта сверхмассивная галактика и множество ее соседей образовали большое количество звезд, а затем вдруг стали неактивными, причем в то время, когда Вселенная была еще очень молодой, - большая загадка", - резюмирует Бенджамен Фостер, еще один соавтор исследования.