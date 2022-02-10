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10.02.2022 17:00
Рубрика: Российский автопром

Lada Niva Legend выпускают без "ЭРА-ГЛОНАСС" и с неработающей подушкой

Текст: Константин Руссов

С 7 февраля 2022 года АвтоВАЗ осуществляет выпуск Lada Niva Legend без блока "ЭРА-ГЛОНАСС" и блока управления системы надувной подушки безопасности. Об этом со ссылкой на информационное письмо автопроизводителя сообщает сайт "Лада.онлайн".

Фото: Роспатент
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В настоящее время в соответствии с решениями Коллегии Евразийской экономической комиссии №101 от 17.08.2021 г. и №183 от 21.12.2021 г. выпуск автомобилей без определённых модулей допускается: в комиссии решили, что это лучший вариант, чем остановить производство в ситуации глобального дефицита электронных компонентов вовсе.

Основным поставщиком электронных модулей для АвтоВАЗа является компания Bosch, которая сделала прогноз по стабилизации ситуации с комплектующими: производитель Lada до конца года будет страдать от "рваного" режима работы.

При покупке автомобиля без "ЭРА-ГЛОНАСС" или другого оборудования, которое разрешено не устанавливать в соответствии с решениями Коллегии ЕЭК, с клиентом заключается дополнительное соглашение к договору купли-продажи, в котором определяется отсутствие модулей и обязательства по их дальнейшей установке.

#Lada