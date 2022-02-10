Лукашенко произвел кадровые назначения и сделал прогноз относительно "горячей войны"

Сразу в нескольких отраслевых ведомствах Беларуси произошли в четверг кадровые рокировки, информирует пресс-служба Александра Лукашенко. Президент назначил 10 февраля министром образования Андрея Иванца, который до последнего времени работал главным ученым секретарем Национальной академии наук. Портфель главы Министерства сельского хозяйства и продовольствия доверен Игорю Брыло, который ранее занимал в этом ведомстве пост первого заместителя.

Обновил глава государства и состав руководства МИД, дав согласие на назначение Сергея Алейника, ранее занимавшего должность замминистра, первым заместителем этого ведомства. Он также одобрил назначение двух заместителей главы внешнеполитического ведомства: Юрия Амбразевича, который до этого работал постоянным представителем РБ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, и Игоря Назарука - директора департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии.

Кроме того, белорусский руководитель утвердил Владимира Улаховича, руководившего до настоящего времени торгово-промышленной палатой, главой миссии Беларуси в Венгрии, а также по совместительству в Боснии и Герцеговине и Республике Хорватия. Послом РБ в Грузии назначен бывший председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. А бывший начальник главного кадрового управления МИД Владимир Боровиков назначен послом во Вьетнаме.

Постоянным представителем Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве стала Лариса Бельская. Ранее дипломат возглавляла отдел внешнеполитического анализа главного информационно-аналитического управления МИД.

Кстати, при назначении первым заместителем государственного секретаря Совбеза страны Павла Муравейко, Лукашенко высказался и относительно неизбежности "горячей войны". Во-первых, пояснил президент, он не согласен с теми, кто полагает, что военные перебарщивают с терминами. "Ну а что нам, молчать? Чтобы потом, если вдруг что-то случится, народ нам скажет: а где ж вы были, почему нам не говорили? Поэтому я даже, анализируя свои шаги и поступки, часто думаю: а как не говорить, если вокруг такая ситуация складывается?". Но в то же время, подчеркнул верховный главнокомандующий, "Я просто убежден, что никакой "горячей войны" не будет".