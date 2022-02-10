Макрон назвал переговоры с Путиным "содержательными и насыщенными"

Обмен мнениями в Москве с президентом России Владимиром Путиным был содержательным и насыщенным. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя состоявшиеся в начале этой недели переговоры.

"Необходимо работать вместе, чтобы сохранить стабильность, мир и привести в действие механизмы доверия, мы в этом уверены", - говорится в заявлении французского лидера, опубликованном накануне на его странице в Instagram. Макрон отметил, что верит в единство Европы, к которому нужно идти вместе, пишет ТАСС.

Говоря о ситуации на Украине, президент Франции подчеркнул, что необходимо продвигаться в выполнении минских договоренностей. Он добавил, что деэскалации и гарантий безопасности на континенте можно добиться только путем диалога.

Напомним, разговор двух лидеров в Кремле длился почти шесть часов и был посвящен гарантиям безопасности, проблеме расширения НАТО и ситуации на Украине. По итогам встречи Путин назвал разговор содержательным и полезным. Российский президент отметил также, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не окончен. Россия продолжит добиваться ответа на ключевые пункты своей инициативы и скоро отправит в Вашингтон и Брюссель свой ответ. Москва "будет делать все для того, чтобы найти компромиссы", подчеркнул российский лидер.