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10.02.2022 09:21
Рубрика: В мире

Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу

Текст: Юрий Когалов

Ливия не имеет возможности увеличить добычу природного газа и его экспорт в Европу в случае возникновения его дефицита в ЕС. Об этом РИА Новости заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммад Аун.

Фото: EPA-EFE/ROBERT GHEMENT
ЕС обсуждает с США поставки газа в Европу

Как обратил внимание глава ведомства, его страна сама нуждается в газе, он необходим для работы электростанций и других объектов. В связи с этим ранее уже был ограничен экспорт "голубого топлива" в Европу.

"Я не думаю, что в обозримом будущем у нас будет возможность увеличить объемы газа для направления его на экспорт, даже если будет увеличена нагрузка на добывающие месторождения", - отметил Аун. По его мнению, этих объемов не хватит, чтобы разрешить кризис в Евросоюзе, если таковой возникнет.

Ранее стало известно, что Брюссель обсуждает с различными странами возможности увеличения поставок газа в Европу. "Мы строим партнерство по энергетической безопасности с США, в первую очередь оно касается увеличения поставок сжиженного природного газа. Мы ведем переговоры с другими поставщиками, например, с Норвегией, об увеличении их поставок в Европу", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. На этот шаг в ЕС пошел в связи с опасениями, что в ответ на очередные антироссийские санкции Москва может сократить или полностью прекратить поставки газа. Среди других рассматриваемых мер - разработка стратегических запасов газа в ЕС и совместная закупка "голубого топлива".

В мире Африка Ливия Экономика Отрасли Нефть и газ Международные организации Европейский союз Европейская комиссия

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