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10.02.2022 22:03
Рубрика: Экономика

Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество

Текст: Нина Егоршева

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук встретился с заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает сайт кабмина.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Сообщается, что особое внимание было уделено сферам торговли и инвестиций, транспортно-логистического комплекса, образования и науки, вопросам межрегионального сотрудничества.

Кроме того, был рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках работы Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Казахстаном, а также дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и углубление интеграции в формате Евразийского экономического союза.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первая личная встреча лидеров после январских событий в Казахстане, когда акции протеста переросли в массовые погромы и беспорядки. После премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике.

Экономика ВЭД В мире экс-СССР Казахстан Правительство Вице-премьеры

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