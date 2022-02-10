Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук встретился с заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым. Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран, передает сайт кабмина.

Сообщается, что особое внимание было уделено сферам торговли и инвестиций, транспортно-логистического комплекса, образования и науки, вопросам межрегионального сотрудничества.

Кроме того, был рассмотрен ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках работы Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Российской Федерацией и Казахстаном, а также дальнейшие шаги по развитию двустороннего сотрудничества и углубление интеграции в формате Евразийского экономического союза.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Это первая личная встреча лидеров после январских событий в Казахстане, когда акции протеста переросли в массовые погромы и беспорядки. После премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике.