Постановление губернатора Пензенской области от 10 февраля 2022 года № 24 "О внесении изменения в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

Руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1.1. в пункте 3:

1.1.1. подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:

"3.1. запретить проведение публичных и иных массовых мероприятий, за исключением проведения съездов (конференций, общих собраний) политических партий, региональных и местных отделений политических партий и иных общественных объединений; некоммерческих организаций с целью избрания (переизбрания) их руководителей; организаций, содействующих развитию экспорта российских товаров; обучающих и форумных мероприятий для представителей малого бизнеса и организаций-экспортеров; сессий Законодательного Собрания Пензенской области; заседаний представительных органов муниципальных образований Пензенской области; общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам бюджетов муниципальных образований Пензенской области и отчетов об их исполнении, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, по проектам уставов муниципальных образований Пензенской области, а также проектам муниципальных нормативных правовых актов о внесении изменений и дополнений в них, при соблюдении участниками санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

1.1.2. подпункты 3.3, 3.18 признать утратившими силу;

1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Исполнительным органам государственной власти Пензенской области, осуществляющим контрольные (надзорные) функции, государственный контроль (надзор) проводить в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (с последующими изменениями) и постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 № 1520 "Об особенностях проведения в 2022 году плановых контрольных (надзорных) мероприятий, плановых проверок в отношении субъектов малого предпринимательства и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".".

2. Настоящее постановление вступает в силу 14.02.2022.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







