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10.02.2022 13:51
Рубрика: Власть

Песков заявил о готовых общих контурах ответа на реакцию США по гарантиям безопасности

Текст: Владимир Кузьмин
Контуры ответа России на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал об основном видении Москвы.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

"Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства… Тогда, когда он посчитает это необходимым", - сказал представитель Кремля.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
В Кремле не видят готовности Запада учитывать мнение России по вопросам безопасности

По словам Пескова, президент неоднократно публично говорил о том, что в ответе Вашингтона есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.

"По критическим вопросам в нашей постановке пока, к сожалению, проблемы были проигнорированы", - сказал пресс-секретарь.

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