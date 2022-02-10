Песков заявил о готовых общих контурах ответа на реакцию США по гарантиям безопасности

Контуры ответа России на реакцию США по предложениям о гарантиях безопасности готовы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что Владимир Путин на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном рассказал об основном видении Москвы.
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"Общее понимание есть, но когда это будет сформулировано главой государства… Тогда, когда он посчитает это необходимым", - сказал представитель Кремля.
По словам Пескова, президент неоднократно публично говорил о том, что в ответе Вашингтона есть рациональные зерна, но они носят второстепенный характер.
"По критическим вопросам в нашей постановке пока, к сожалению, проблемы были проигнорированы", - сказал пресс-секретарь.