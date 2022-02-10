Проблемами велосипедистов в Германии теперь займутся университеты. В семи немецких вузах впервые созданы "велосипедные" кафедры для подготовки соответствующих специалистов.

Развитием велоинфраструктуры в Германии теперь займутся специальные кафедры в вузах. Фото: Getty Images

С подачи федерального министерства транспорта ФРГ в университетах Вупперталя и Касселя, Высшей школе техники и экономики в Карлсруэ, Технической высшей школе Вильдау, а также высших школах прикладных наук во Франкфурте, Вольфенбюттеле и Висбадене теперь будут заниматься вопросами развития велосипедного транспорта - от планирования инфраструктуры до управления мобильностью и разработки благоприятных для велосипедистов законов.

По данным Deutsche Welle, в этих вузах также разрабатываются отдельные магистерские программы по двухколесной тематике.

Все это - часть плана "Страна велосипедов Германия 2030", благодаря которому, как следует из названия, немцы в ближайшие годы будут массово пересаживаться на двухколесный транспорт. Цель: чтобы как минимум 60 процентов жителей страны захотели больше ездить на велосипеде.

Что для этого нужно? В плане перечислены условия: "Привлекательная инфраструктура, комфортные общественные пространства, инновационные услуги в сфере мобильности, благоприятный социальный климат для всех участников дорожного движения и открытость политики для велосипедного транспорта".

По словам руководителя новой "велосипедной" кафедры в Висбадене профессора Мартины Ломайер, которую цитирует Deutsche Welle, "для этого прежде всего нужны специалисты, которых на данный момент нет, поэтому было очень важно создать кафедры и заняться профессиональной подготовкой студентов в сфере велосипедного транспорта".

Как вам это?

Олег Покусаев, директор Академии "Высшая инженерная школа" РУТ (МИИТ):

- Тема планирования велоинфраструктуры, исследование веломобильности - часть изучения вопросов развития транспортных систем. В Российском университете транспорта исследованиями и подготовкой кадров в этом направлении занимается Высшая инженерная школа, на базе которой ведется подготовка бакалавров по профилю "Планирование и эксплуатация городских транспортных систем" и магистров по программе "Транспортные системы агломераций".

Более того, проблематика велосипедов в городской среде входит в перечень обязательных дисциплин блока "Транспортное планирование и управление мобильностью" и нередко становится предметом магистерских диссертаций и дипломов. Очевидно, что с ростом урбанизации, развитием агломераций и экологической повестки эта тематика будет становиться все более актуальной.

В целом же развитию велосипедного движения уже уделяется большое внимание в России, в частности в Москве. В 2013 году в столице был открыт прокат велосипедов. В тот год запустили 79 станций с 550 велосипедами и собрали 63 тысячи поездок. Сейчас в городе уже более 700 станций с 7 тысячами велосипедов, 737 из которых - электрические. В этом году велопрокат собрал 5 млн поездок средней продолжительностью 26 минут.

Подготовила Мария Агранович