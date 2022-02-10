Проект об индексации военных пенсий на 8,6% внесен в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому выплаты военным пенсионерам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года. Законопроект подготовлен в соответствии с решением президента России, которое было принято на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 января. Дополнительные расходы, по расчетам кабмина, составят в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.

Индексация пройдет в два этапа. Сначала будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года. Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4%. Такое повышение связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий. То есть это повышение на прежний уровень прогнозируемой инфляции, деньги на которое ранее были заложены в федеральном бюджете.

После 1 октября 2022 года военные пенсии тоже будут с надбавкой - плюс 8,6% к текущему уровню. Для этого правительство предлагает два способа: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.

Ранее о подготовке поправок на эту тему сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что документ будет иметь обратную силу, надбавка будет начислена с 1 января. Комитет Госдумы по обороне рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов. Комитет станет ответственным по поправкам. Необходимо, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме, согласны с правительством в ГД.

Владимир Путин ранее заявлял, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц коснется 2,6 миллиона россиян. Доплату, в том числе, смогут получить граждане, служившие в органах внутренних дел и национальной гвардии, а также пожарные.