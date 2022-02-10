Проект об индексации военных пенсий на 8,6% внесен в Госдуму

Новости

Оверчук обсудил с замом премьера Казахстана торгово-экономическое сотрудничество 22:03
Двоим олимпийским чемпионам-росгвардейцам присвоено звание "капитан" 21:50
Ракета "Союз" со спутниками OneWeb успешно стартовала с космодрома Куру 21:45
В Госдуме объяснили, почему сенат США зашел в тупик по вопросу новых санкций 21:28
На французских берегах Ла-Манша появятся видеокамеры 20:54
Мишустин обсудил с Токаевым сотрудничество в экономике 20:53
Мурманский аэропорт эвакуировали из-за угрозы ЧС 20:48
Путин создал комиссию Совбеза РФ по миграционной политике 20:46
Третью дозу "ЭпиВакКороны-Н" для пожилых можно вводить через два месяца после второй 20:41
Умер французский ученый Люк Монтанье, открывший вирус иммунодефицита 20:40
Захарова отметила некомпетентность западных партнеров 20:25
Для Дальнего Востока разработают меры поддержки инвестпроектов в сфере лесопереработки 20:15
Посол рассказал о сроках передачи Александровского подворья в пользу России 20:08
МИД: Ответ России на недружественные шаги Лондона будет выверенным и жестким 20:07
В Беларуси возбудили уголовное дело против мэра Днепра 19:43
Полицейские США в 2021 году застрелили более тысячи человек 19:34
Минздрав одобрил испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID 19:20
Сборные Канады и США по хоккею выиграли стартовые матчи Олимпиады 19:01
В Москве вынесли приговор убившему двух милиционеров в 1995 году 19:00
Путин обещал Казахстану дальнейшую поддержку в подготовке военных специалистов 18:48
Глава британского МИД считает, что Ростов и Воронеж не принадлежат России 18:43
Путин: Макрон позвонит после консультаций с Европой и США 18:43
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета 18:37
Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях 18:37
Кабмин выдвинул четырех кандидатов в наблюдательный совет Сбербанка 18:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Верховный суд разъяснил, кому положена выплата по ОСАГО
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 21:57
Рубрика: Экономика

Проект об индексации военных пенсий на 8,6% внесен в Госдуму

Текст: Татьяна Замахина
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому выплаты военным пенсионерам будут проиндексированы на 8,6% с 1 января 2022 года. Законопроект подготовлен в соответствии с решением президента России, которое было принято на оперативном совещании с постоянными членами Совета Безопасности 21 января. Дополнительные расходы, по расчетам кабмина, составят в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.

Индексация пройдет в два этапа. Сначала будет установлена ежемесячная доплата к пенсиям в размере 8,6% от назначенной пенсии. Она будет действовать с 1 января до 1 октября этого года. Затем 1 октября военные пенсии планово вырастут на 4%. Такое повышение связано с тем, что с этой даты на 4% будет проиндексировано денежное довольствие военных и связанных с ними категорий. То есть это повышение на прежний уровень прогнозируемой инфляции, деньги на которое ранее были заложены в федеральном бюджете.

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Как рассчитать размер своей пенсии

После 1 октября 2022 года военные пенсии тоже будут с надбавкой - плюс 8,6% к текущему уровню. Для этого правительство предлагает два способа: для части военных пенсионеров с этой даты будет увеличена доля денежного довольствия, которая учитывается при расчете пенсий (с 74,0% до 77,41%), а для пенсионеров-ветеранов будет установлена ежемесячная доплата к пенсии в размере 4,6%.

Между тем, следует из пояснительной записки, пенсии пенсионеров из числа прокуроров и следователей будут проиндексированы отдельно - поправками к федеральному бюджету.

Ранее о подготовке поправок на эту тему сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он уточнил, что документ будет иметь обратную силу, надбавка будет начислена с 1 января. Комитет Госдумы по обороне рассмотрит законопроект об индексации пенсий военным пенсионерам в приоритетном порядке. Об этом заявил первый зампред комитета Андрей Красов. Комитет станет ответственным по поправкам. Необходимо, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме, согласны с правительством в ГД.

Владимир Путин ранее заявлял, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц коснется 2,6 миллиона россиян. Доплату, в том числе, смогут получить граждане, служившие в органах внутренних дел и национальной гвардии, а также пожарные.

Экономика Пенсии и пособия Правительство Все о военных пенсиях

Главное сегодня

Путин пояснил свои слова о "красавице" и Минских соглашениях
Пушков связал странные заявления Трасс с незнанием предмета
Нарышкин: Украина полным ходом готовится к войне
Путин сообщил о начале поставок "Спутника Лайт" в Казахстан
В Минфине раскрыли возможную модель налогообложения криптовалют
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19