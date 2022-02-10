Бастрыкин поручил расследовать гибель женщины от нападения собак в Ярославской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападении бродячих собак на женщину в Ярославской области. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Пострадавшая женщина скончалась. "10 февраля 2022 года в Переславскую ЦРБ с территории одного из гаражных кооперативов была доставлена женщина с признаками переохлаждения и укушенными ранами, - рассказывают в СК России. - Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спустя несколько часов она скончалась. Личность погибшей устанавливается".

Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета РФ по Ярославской области Александру Соболеву возбудить уголовное дело и представить доклад.