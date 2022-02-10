Новости

На российско-эстонской границе увеличено время оформления транспортных средств 09:57
Самолет А-100 "Премьер" выполнил первый полет с включенной РЛС 09:53
Шведские хоккеисты едва не упустили победу в матче против Латвии 09:52
Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ 09:49
Почта России обновила сервис цифровых обращений для клиентов 09:44
Врачи больницы спасли москвичу почку, вынув из нее 7-сантиметровый камень 09:36
Министр: У Ливии нет возможности увеличить экспорт газа в Европу 09:21
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль признала правоту Мюнхенской речи Путина 2007 года 09:00
ФНС раскрыла, сколько денег получил бюджет с налогов на большие зарплаты 08:56
Евгений Семененко катался с болями в спине на Играх в Пекине 08:56
Американец Натан Чен стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию 08:41
Посол РФ во Франции: Парижу стоит присмотреться к ситуации с Deutsche Welle 08:28
Марк Кондратюк: За команду выступил лучше, чем в личном турнире 08:23
Российские фигуристы с ошибками откатали произвольную программу в Пекине 07:51
Юдзуру Ханю упал с четверного акселя в произвольной программе на ОИ 07:39
Постпред РФ при ООН в Женеве не исключил провокаций со стороны Киева 07:25
Посольство РФ: США ограничивают латиноамериканские страны в свободе выбора 06:35
Сноубордистка Хлоя Ким стала олимпийской чемпионкой в дисциплине "хафпайп" 06:06
Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед 05:30
Fox Business: Запуск соцсети Трампа может состояться в конце марта 04:53
На Камчатке пехотинцы ТОФ обстреляют лавиноопасные склоны вулканов 04:35
Постпред РФ при ООН в Женеве заявил об отсутствии планов "вторгаться" на Украину 04:30
В Приморье построят ангары для хранения пестицидов из Приамурья 03:54
Инфекционист Малышев спрогнозировал выход на плато по COVID через 3-4 недели 03:42
Филиппины отменили карантин для полностью привитых от COVID-19 туристов 03:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Задайте вопрос депутату Госдумы Владимиру Ресину
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
10.02.2022 09:49
Рубрика: Общество

Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ

Текст: Ирина Рыбникова

Высыпаться, больше гулять, полноценно питаться и быть в хорошем настроении - вот те несложные правила, которые помогут быстрее восстановить здоровье после ОРВИ. Об этом сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Гериатр Рунихина перечислила симптомы ОРВИ у пожилых, которые должны насторожить

Он рассказал РИА Новости, что лечить ОРВИ нужно начинать как можно быстрее - сразу, как только появились первые симптомы. От того, как быстро будет начато лечение, зависит продолжительность заболевания, а также развитие возможных осложнений.

По словам Тяжельникова, переболевшие ОРВИ граждане часто ощущают быструю утомляемость, у некоторых сохраняются остаточный кашель или насморк. Поэтому сразу после болезни нужно постараться не перегружать организм тяжелой пищей и повышенными физическими нагрузками. Однако физическая активность все же важна, как и достаточный питьевой режим, и полноценное питание, и прием витаминов групп С и D. Спать нужно не менее 8 часов.

Тяжельников напомнил, что у москвичей есть несколько способов получить консультацию врача при появлении симптомов ОРВИ. Это личный визит в любую поликлинику, где дежурный врач принимает без записи, онлайн-запись к дежурному врачу в своей поликлинике, или заявка на аудиоконсультацию, во время которой врач сможет дистанционно открыть больничный и дать рекомендации по лечению.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Постпред РФ при ООН предупредил об опасности игр с гарантиями безопасности
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Посол РФ в США Антонов не исключил своего выдворения из Вашингтона
В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского
Росстат сообщил о росте реальных доходов россиян в конце 2021 года
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов