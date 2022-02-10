Врач Тяжельников дал совет, как быстрее восстановиться после ОРВИ

Высыпаться, больше гулять, полноценно питаться и быть в хорошем настроении - вот те несложные правила, которые помогут быстрее восстановить здоровье после ОРВИ. Об этом сообщил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Он рассказал РИА Новости, что лечить ОРВИ нужно начинать как можно быстрее - сразу, как только появились первые симптомы. От того, как быстро будет начато лечение, зависит продолжительность заболевания, а также развитие возможных осложнений.

По словам Тяжельникова, переболевшие ОРВИ граждане часто ощущают быструю утомляемость, у некоторых сохраняются остаточный кашель или насморк. Поэтому сразу после болезни нужно постараться не перегружать организм тяжелой пищей и повышенными физическими нагрузками. Однако физическая активность все же важна, как и достаточный питьевой режим, и полноценное питание, и прием витаминов групп С и D. Спать нужно не менее 8 часов.

Тяжельников напомнил, что у москвичей есть несколько способов получить консультацию врача при появлении симптомов ОРВИ. Это личный визит в любую поликлинику, где дежурный врач принимает без записи, онлайн-запись к дежурному врачу в своей поликлинике, или заявка на аудиоконсультацию, во время которой врач сможет дистанционно открыть больничный и дать рекомендации по лечению.