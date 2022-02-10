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10.02.2022 08:13
Рубрика: Власть

Какими проблемами обернулась отмена обязательного техосмотра

Текст: Виктор Шпаков (председатель Совета некоммерческого партнерства "Техосмотр ДВ")
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 30(8678)

Под самый занавес прошлого года власти страны отменили обязательный технический осмотр для машин, которые используются в личных целях. Новшество быстро повлекло за собой не только упрощение жизни для автолюбителей, но и ряд довольно серьезных проблем.

Напомню, до этого времени право проводить диагностику своего железного коня по желанию распространялось только на водителей, чьи авто не достигли четырехлетнего возраста. Остальные транспортные средства должны были проходить ТО с регулярной периодичностью в зависимости от года выпуска.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Это касалось личных машин, для транспорта организаций действовали нормы куда более жесткие. Кроме того, начатая в начале прошлого года реформа техосмотра поставила во главу угла переаккредитацию станций. Владельцам последних, чтобы остаться на рынке, пришлось порядком вложиться в модернизацию бизнеса. Они затратили миллионы кредитных рублей на приобретение оборудования по последнему слову техники. Задача государства стояла абсолютно правильная - заставить людей честно проводить диагностику своего автомобиля на современных и хорошо оборудованных пунктах и забыть о "левых" картах для покупки полиса ОСАГО.

Но что мы имеем на сегодняшний день? В какой-то степени реформа даже состоялась. Например, в стране ввели систему ЕАИСТО. В ней регистрируют все транспортные средства, прошедшие техосмотр. ТО большей части автомобилей уже выполнен по новым правилам - с системой фотовидеофиксации, с определением геолокации. Правда, и подделывать все это русские умельцы научились очень быстро. Пока проверяющие органы и ответственный бизнес думали, как уйти от массовых фальсификаций, подоспел неожиданный выход в виде отмены техосмотра для легковых машин…

На мой взгляд, лучше было бы избежать такого решения. Сужу по мировому опыту: многие страны отказывались от техосмотра, но потом к нему возвращались. Ведь в чем особенность российского водителя? В словах "авось обойдется". Кстати, у нас в стране отменили понятие регламентных работ, которые рекомендуются заводом-изготовителем автомобиля после определенного пробега автотранспортного средств. То есть надежда на "авось" еще больше, чем мы думаем.

Резко снизился доход станций техосмотра: без обязательного ТО уменьшилось количество клиентов. А предельные цены на услугу не поднялись

Ситуация, в которой оказался профильный бизнес, плачевна. Резко снизился доход - это и понятно: без обязательного техосмотра уменьшилось количество клиентов. А предельные цены на услугу, хотя и поднялись в прошлом году, но остались ниже реальных затрат. Иногда в три-четыре раза. Эти цены регулирует государство. Считается, что техосмотр относится к социальной сфере и государство должно контролировать тарифы. Не всегда. В Хабаровске есть свыше 40 станций технического осмотра. Есть конкуренция. Значит, государству нет смысла лезть в тарифы, бизнес и без того будет стараться оптимизировать цены, чтобы выиграть у конкурентов. Вот в более мелких городах зачастую только одна станция, там, может быть, и надо вмешиваться. Но не в крупных населенных пунктах.

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Повторю, правила игры поменялись не в пользу предпринимателей: обзаведясь долгами, они по объективной причине потеряли клиентов. Мало того, сейчас может работать лишь часть станций, ведь переаккредитацию прошли далеко не все. Поводов, чтобы не дать заветное разрешение, множество. Они обычно формальны - ворота станции чуть-чуть не вписываются в установленные размеры, не так указан адрес. Надо подавать на повторную аккредитацию и перечислять пошлину в 25 тысяч рублей. Таких платежей может быть сколько угодно, до бесконечности. И ведь это проблема не только Дальнего Востока, в стране из пяти тысяч операторов ТО процедуру прошли только 1200.

Вывод простой: только-только развив бизнес по техосмотру, мы можем его потерять. Я убежден, что связанные с обязательным или необязательным ТО проблемы надо решать. Может быть, через страховые компании. Водитель должен знать, что он имеет право не проводить диагностику своей машины, но тогда полис страхования обойдется ему в пять раз дороже.

Почему я убежден, что так делать надо? Говоря о реформировании системы техосмотра, необходимо расставить приоритеты. В принятой правительством страны стратегии безопасности дорожного движения заложена цель - нулевая смертность в ДТП к 2030 году. А поэтому нужно иметь в виду системные преобразования. Именно они должны быть итогом масштабных перемен.

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