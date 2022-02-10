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10.02.2022 15:06
Рубрика: Власть

Власти Чечни построят в Алуште детский оздоровительный лагерь

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымские власти передали Чеченской Республике три гектара земли в живописном месте на окраине Алушты, где будет построен новый детский оздоровительный лагерь. Об этом на своей странице "Контакте" сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек"
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- В ближайшее время у нас появится еще один комплекс. Строительство начнется в марте текущего года, - уточнил Кадыров.

В то же время в Форосе на средства инвестора из Татарстана на площади 7,2 гектара продолжается строительство детского оздоровительного комплекса "Ак Барс". В него будут входить два спальных корпуса высотой три и восемь этажей, трехэтажная столовая с общежитием для персонала (для чего реконструируется старое здание), новый многофункциональный спортивный комплекс, бассейн (реконструкция) и клуб (капремонт). Отдыхать в нем смогут отдохнуть дети как из Татарстана, так и из других регионов России.

О намерении построить детский лагерь в Крыму, готового принимать до 400 детей за смену, заявляли в 2021 году и власти Белгородской области. А в международном центре "Артек" в 2024 году откроется новый детский лагерь "Солнечный", который позволит принимать до 55 тысяч детей в год.

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