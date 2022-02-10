У минировавшего школы уральского подростка был зарубежный куратор

У лжеминера, который поставил на уши школы Екатеринбурга, был зарубежный куратор.

Как сообщили в управлении ФСБ региона, 14-летний подросток был в одном из сетевых сообществ, в котором обсуждались подробности лжеминирований. Как считает ведомство, летом 2021 года у школьника появился опытный советчик из-за рубежа, который научил подростка скрывать следы с помощью анонимайзеров. В качестве отчетов юноша отправлял ему ссылки на публикации в прессе.

Мальчик учится в гимназии в одном из центральных районов города, раньше в поле зрения полиции не попадал. Воспитывает его одна мама, семья благополучная. Пока точно известно, что на совести екатеринбургского школьника восемь криминальных эпизодов. Сколько же всего раз занятия в школах и вузах срывались по вине именно этого парня, еще предстоит выяснить.

Январская волна сообщений о минировании затронула более 150 учебных заведений. Письма с угрозами приходили на адреса школьных администраций, запуская алгоритм обязательных действий: эвакуация детей, тщательные проверки зданий, в том числе с собаками. За этой суетой, как выяснилось, юный правонарушитель наблюдал из окна своей квартиры. Он признал вину и раскаивается, рассказывают полицейские. А еще они говорят, что сидящий рядом с мамой и адвокатом мальчик совсем не похож на дерзкого и ловкого хакера, каким представлялся себе самому. Хотел хайпа, хотел привлечь подписчиков в соцсетях, хотел заработать - так он объясняет свои действия. Тысяча рублей за одно сообщение - таким был тариф. Правоохранители уверены, что вычислят того, кто платил юноше за противоправные действия.

Между тем

В прошлом году на территории региона зарегистрировано более 180 сообщений с ложными угрозами совершения актов терроризма, такую информацию озвучил на днях Нижнетагильский отдел УФСБ. К ответственности привлекли более ста "минеров". Конечно, это не только подростки - чаще речь идет о пьяных хулиганах и людях с психическими расстройствами. За такие преступления предусмотрены большие штрафы и даже уголовное наказание, причем ответственность наступает с 14 лет.