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10.02.2022 12:07
Рубрика: Власть

РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID

Текст: Юрий Когалов

Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

Представитель ВОЗ: Процесс одобрения "Спутника V" продвигается вперед

По словам Стерника, которого цитирует РИА Новости, теперь идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, этим занимаются "цифровые" ведомства. Как напомнил дипломат, производство российской вакцины "Спутник V" было запущено в конце 2021 года в Караганде.

Российская вакцина также была сертифицирована в Узбекистане, а ее производство началось летом прошлого года в городе Алмалык. Это единственное место в стране, где производят вакцины от коронавируса. Завод выпустил уже сотни тысячи доз "Спутника V".

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Казахстан Правительство МИД Вакцинация от коронавируса

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