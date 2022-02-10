РФ и Казахстан согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID

Министерства здравоохранения России и Казахстана согласовали порядок признания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.

По словам Стерника, которого цитирует РИА Новости, теперь идет работа по обеспечению защиты данных и врачебной тайны, этим занимаются "цифровые" ведомства. Как напомнил дипломат, производство российской вакцины "Спутник V" было запущено в конце 2021 года в Караганде.

Российская вакцина также была сертифицирована в Узбекистане, а ее производство началось летом прошлого года в городе Алмалык. Это единственное место в стране, где производят вакцины от коронавируса. Завод выпустил уже сотни тысячи доз "Спутника V".