Сбежавший в Беларусь польский солдат рассказал о массовых убийствах мигрантов

Под угрозой смерти со стороны пограничной стражи Польши принимал участие в расстреле более 200 беженцев, среди которых были женщины и дети, польский военнослужащий Эмиль Чечко.

В белорусском центре "Системная правозащита" он подробно рассказал в четверг об ужасах геноцида на польско-белорусской границе, заявив журналистам, что считает себя убийцей, потому что стрелял в людей и уточнил, что массовыми расстрелами руководила польская военная контрразведка. "Утром 8 июня один из пограничников показал мне удостоверение службы военной контрразведки", - пояснил бывший военнослужащий.

Отвечая на вопросы репортеров, он дал понять, что Анджей Дуда и Матеуш Моравецкий наверняка знали, что происходит на рубежах государства. "Президент Дуда и премьер-министр Моравецкий, думаю, знали, что происходит на границе. И если знали и не реагировали, кто они, как не убийцы", - резонно поставил вопрос Чечко, сообщив, что только за десять дней его пребывания на границе, там могло быть убито до 700 человек.

В настоящий момент польский военнослужащий, который находится в процессе получения статуса беженца в РБ, проходит свидетелем в уголовном деле о гибели мигрантов, возбужденном Следственным комитетом Беларуси. Кстати, он уже подал иск "О геноциде и преступлениях против человечности на территории Польши" прокурору международного уголовного суда в Гааге, которое, по информации БЕЛТА, принято к рассмотрению.

Чечко попросил политического убежища в Беларуси "в связи с несогласием с проводимой политикой своей страны относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами". Польский гражданин 1996 года рождения, военнослужащий 11-го Мазурского артиллерийского полка 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимира, напоминают новостные порталы, был задержан 16 декабря 2021 года в пограничной полосе.

Эмиль Чечко готов пройти любые независимые экспертизы, чтобы доказать свои слова, заявил журналистам директор центра "Системная правозащита" Дмитрий Беляков, сообщает агентство.