Представлена самая большая и точная симуляция Вселенной и темной материи

Ученые из Даремского университета в Англии с помощью суперкомпьютера COSMA создали самую большую и точную компьютерную симуляцию Вселенной, показывающую всю эволюцию космоса с момента Большого взрыва. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Под Большим взрывом понимается момент создание всей Вселенной, под Темной материей - пока неизведанное вещество, составляющее, по теоретическим расчетам, не менее 90 процентов всей Вселенной.

При моделировании учитывались современные законы физики, алгоритмы поведения Темной материи и космического газа в течение 13,7 миллиардов лет после Большого взрыва.

Симуляция под названием SIBELIUS-DARK охватывает до 600 миллионов световых лет от Земли и включает более 130 миллиардов "частиц", производящих петабайт данных, что эквивалентно 500 миллиардам страниц стандартного печатного текста.

По словам ученых, симуляция настолько близко согласуется со стандартной моделью Вселенной, что добавляет доказательства существования "холодной темной материи" (CDM). Ведущий автор исследования Карлос Френк говорит, что новая модель позволит астрономам исследовать наши космические окрестности так же легко, как они могут исследовать планету Земля.

Симуляции показывает, что современная ведущая теория космологии - модель холодной темной материи - может создавать все галактики, которые мы видим в нашей местной среде обитания

Темная материя объединяется в маленькие комки или ореолы, притягивая космический газ под действием гравитации. Ореалы распадаются на звезды, образуя галактики, а затем со временем ореолы становятся достаточно большими, чтобы вместить целые галактики, такие как Млечный Путь.

Результаты работы опубликованы в виде препринта в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.