Стала известна дата выхода финального сезона "Лучше звоните Солу"

В официальном Twitter-аккаунте появилась информация о предстоящем новом сезоне сериала "Лучше звоните Солу". Премьера заключительного сезона состоится 18 апреля на AMC.

Американская криминальная драма, приквел знаменитого сериала "Во все тяжкие", впервые вышла на экраны в феврале 2015 года. С тех пор у шоу вышло пять сезонов, а в 2020 году один из его создателей Питер Гулд сообщил, что проект будет закончен после шестого.

Ранее был опубликован тизер предстоящего финала. Из короткого ролика внимательные фанаты смогли вычислить и дату премьеры, которая в итоге совпала с официальным релизом.